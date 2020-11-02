شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه «الدفاع المدني» بتكثيف الجهود الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في مختلف المواقع، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الوقائية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة، وبارك سموه للواء الحربي هذه الثقة، متمنيًا له ولزملائه التوفيق.

من ناحيته، أعرب اللواء عجاب الحربي، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على كلماته وتوجيهاته السديدة، سائلًا المولى «عز وجل» أن يوفقه ليكون عند تطلع القيادة الرشيدة «يحفظها الله».