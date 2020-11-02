شكرا لقرائتكم خبر عن عين دار.. إغلاق محل مخالف وتعقيم الأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية عين دار، محلًا مخالفًا، بعد زيارة 10 محلات، ضمن جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية المختلفة؛ بهدف المحافظة على سلامة وصلاحية المنتجات، وتطبيق الاشتراطات الصحية لها. فيما كثفت إدارة الخدمات عمليات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية بمركز عين دار الجديدة؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد ـ 19». وواصلت البلدية أعمال إزالة الحشائش بمركز عين دار، والمراكز المجاورة لها، ضمن مشاركتها في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

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