شكرا لقرائتكم خبر عن تعميق المشاركة في صنع القرار والان نبدء بالتفاصيل

قالت عضو مجلس الشورى د. أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري: مما لا شك فيه أن تعيين امرأة في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى يأتي تأكيدا على السياسة التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة في تمكين المرأة وتعميق مشاركتها في صنع القرار على كافة المستويات، وتأكيدا لنجاح تجربتها في المجلس خلال دورتين سابقتين عامي 2013 و2016، وأثبتت فيها تميزها وعطاءها فكانت فيه شريكا مع الرجل في كل ما من شأنه النهوض بالوطن ورفعته وحماية مصالح مواطنيه وساكنيه على حد سواء.

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