شكرا لقرائتكم خبر عن «سعودية» رئيسة للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

انتخب البرلمان العربي في جلسته الإجرائية التي عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية بالقاهرة، عادل العسومي من مملكة البحرين رئيساً للبرلمان بالتزكية مدة عامين، خلفا لنائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل بن فهم السلمي الذي رأس البرلمان في الفترة الماضية.

كما انتخب البرلمان في جلسته بحضور أعضائه، عضو مجلس الشورى في المملكة عضو البرلمان العربي د. مستورة بنت عبيد الشمري، لتكون رئيسةً للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان.

من جانبها ذكرت عضو مجلس الشورى د. مستورة الشمري أن المرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «يحفظهما الله» بالدعم والتمكين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنافس بكل كفاءة وجدارة عالميا وإقليميا، وتبوأت العديد من العضويات في عدد من المنظمات والهيئات محليا ودوليا، وحظيت المرأة السعودية من خلال عضويتها بمجلس الشورى على مدار ثلاث دورات بثقة ولاة الأمر، وتمكنت خلالها من الوصول إلى العديد من المناصب وتبوأت مكانة مرموقة في البرلمانات العربية وأخذت مكانا أجمع العالم على أهميته وقدرتها على الإنجاز والتطوير والعمل نحو آفاق أوسع، وما جاءت هذه المكانة إلا بالثقة التي أولتها القيادة الرشيدة بالمرأة السعودية، وفتح كافة المجالات أمامها لتشارك في صنع القرار والمساهمة في التطوير والبناء وكان لها مواقف عديدة في المجالات العلمية والبحثية والثقافية على مستويات عليا وفي الدول العربية، مؤكدة أن المرأة في مجلس الشورى السعودي تحظى بأهمية كبرى، ويؤكد ذلك تعيين سيدة مساعدا للرئيس مما يعزز تواجدها واستمراريتها في العطاء في أي منصب لما تقدمه وتثريه في نواحٍ عديدة.