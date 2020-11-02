شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ومشاريع لبناء جيل واع ومبدع والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية رئيس المجلس التعليمي بتعليم المنطقة د. ناصر الشلعان، الحرص على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعٍ ومبدع.

وأوضح د. الشلعان، خلال ترؤسه فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة التعليمي، الذي نظمته أمانة إدارة تعليم المنطقة الشرقية، بمشاركة أعضاء وعضوات المجلس، وأمين ومقرر المجلس أنور الزهراني، عن بعد، أمس، أن ذلك يأتي في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله -، لقطاع التعليم؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

من جهته أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى مناقشة الأعضاء لعدد من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها استعراض ملخص اجتماعات المجلس في دورته السابقة، إضافة إلى استعراض مؤشرات نواتج التعلم، وصولًا للوقوف على دراسة مقترحة لتقييم جودة التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم العام في المنطقة الشرقية في ضوء معايير ضبط الجودة في التعليم الإلكتروني، واستعراض نموذج تطوير «مأسسة ونظم»، إلى جانب الوقوف على ورقة النظرة المستقبلية للخدمات التقنية في تعليم المنطقة.

ولفت الباحص إلى اختتام فعاليات الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، وصولاً للوقوف على ما استجد من أعمال.

وتقدم د. الشلعان بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما واهتمامهما المتواصل لميداننا التعليمي والتربوي في المنطقة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة.