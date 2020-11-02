شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق لتأهيل مستفيدات الجمعيات الخيرية لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مدير عام فرع معهد الإدارة النسوي بالمنطقة الشرقية د. حصة العقيل، أهمية تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي يرسم خارطة طريقها معهد الإدارة العامة، بما يضمن المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا، لتحمل مسؤولياتهم، على نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة، ويدعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري وبما يتواكب والرؤية الطموح للمملكة 2030.

وأشارت د. العقيل خلال مشاركتها في تدشين برنامج «التأهيل لسوق العمل» والذي ينظمه فرع المعهد النسوي بالشرقية، ممثلا في وحدة الشراكة المجتمعية، إلى أنه يستهدف المستفيدات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الباحثات عن العمل، من منسوبات جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام، وجمعية أيتام الشرقية «تمكين»، إضافة إلى منسوبات مكتب وفاء لأبناء الشهداء بتعليم الشرقية، باتباع الاحترازات الصحية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي الذي يقف خلف تنفيذ المعهد لهذا البرنامج يأتي انطلاقًا من سعي المعهد إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ومضاعفة الجهود الخيرية في مختلف المجالات، فضلا عن مبدأ تفعيل دور الجهات الحكومية تجاه خدمة المجتمع.

ويتضمن البرنامج حزمة مهارات علمية تعمل على إكساب المشاركات جملة من المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ومنها مشاركة د.حصة العقيل في تقديم جانب «مهارات الاتصال الفعال» والذي يعمل على تنمية مهارات المتدربة لتكون قادرة على الاتصال في بيئة العمل بكفاءة وفعالية، وذلك بالتعرف على مبادئ وأنواع الاتصال الفعال.