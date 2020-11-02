شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنذار الملاك.. حجز أخشاب ومواد بناء جنوب الخبر والان نبدء بالتفاصيل
حجزت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية الخبر، كميات كبيرة من الأخشاب ومواد البناء، بعد توجيه عدة إنذارات لملاكها، في أحياء جنوب الخبر، دون تجاوب، إضافة إلى استخدام عدد من مقاولي البناء، الشوارع والأراضي الفضاء، لوضع مواد البناء فيها، وعدم الالتزام باشتراطات البناء.
من ناحية أخرى، نفذت إدارة الطب الوقائي، بالتعاون مع البلدية، حملة لتطعيم منسوبي البلدية، ضد الإنفلونزا الموسمية.
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