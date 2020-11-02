ترامب: أنصار بايدن جبناء

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

استغل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حادث المرور الذي وقع في تكساس، لاتهام أنصار منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، بـ”الجبن وقلة الوطنية”.

وفي كلمته أمام أنصاره يوم أمس الأحد في ميشيغان، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه إلى أن أنصار الحزب الديمقراطي، لم يحاولوا عمليًّا إبعاد باص تابع لمقر حملة بايدن، عن سائقين يحملون رايات تأييد لترامب.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمته التي بثتها قناة “فوكس نيوز”: “كان هناك حوالي مائة سيارة تحمل أعلامًا أمريكية واسم ترامب. هل لاحظ أحد خصومهم؟ أنا شخصيًّا لم أشاهدهم بعدد كبير”.

كما وبّخ أنصار منافسه واتهمهم “بفتور الروح القتالية والحماس”، وكذلك في قلة حب الوطن.

وقال: “هؤلاء الناس لا يحملون أبدًا معهم العلم الأمريكي. لطالما قلت إنه شاهدتم مجموعة من الناس بدون العلم الأمريكي، فهذا يعني أنهم من المعارضة”.

ووعد في حالة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، فسيسعى لصدور قانون يتضمن السجن لمدة عام لمن يحرق العلم الأمريكي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “تكساس تريبيون”، أن الحادث وقع في يوم 30 أكتوبر على الطريق السريع رقم 35 في دائرة هايز. وفي التفاصيل قامت عشرات السيارات تحمل أعلامًا أمريكية ورايات مؤيدة لترامب، بمرافقة باص تابع لحملة بايدن الانتخابية، وذلك لفترة من الزمن.



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