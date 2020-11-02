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وفاة روبرت فيسك أشهر مراسل صحفي بريطاني في الشرق الأوسط
إثر سكتة دماغية تعرض لها قبل أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك، أمس الأحد، في العاصمة الأيرلندية دبلن، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد إصابته بسكتة دماغية.
وقالت صحيفة “ايرش تايمز”: إن روبرت فيسك أدخل المستشفى الجمعة، بعد تردي وضعه الصحي، إلا أنه خرج لاحقًا ليفارق الحياة داخل منزله.
وروبرت فيسك هو أشهر المراسلين الصحفيين البريطانيين في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وكان شاهدًا على أبرز حروب العرب خلال الأربعين سنة الماضية.
وغطى روبرت فيسك معظم الحروب العربية، ومنها الحرب الأهلية في لبنان، ومجزرة صبرا وشاتيلا، والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج.
ويعد فيسك أحد أبرز الصحفيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وشارك في تغطية حرب غزة 2008، وتحدث عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
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