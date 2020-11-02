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سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 12 حالة جديدة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالة، من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 103 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99555 حالة.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 01:54 AM
مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 107736 بينهم 99555 متعافيًامصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 12 حالة جديدة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالة، من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 103 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99555 حالة.
، مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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