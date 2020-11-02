- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تمكّن مرور جدة من ضبط قائد إحدى الشاحنات بعد قيادة الشاحنة بسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن المخصص لمسار الشاحنات وعرض حياة الآخرين للخطر.
وأوضح حساب المرور على "تويتر" أن مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يُذكر أن مرور جدة ضبط عديد المركبات المخالفة بعد تجاوبه مع البلاغات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 01:26 AM
إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن
تمكّن مرور جدة من ضبط قائد إحدى الشاحنات بعد قيادة الشاحنة بسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن المخصص لمسار الشاحنات وعرض حياة الآخرين للخطر.
وأوضح حساب المرور على "تويتر" أن مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يُذكر أن مرور جدة ضبط عديد المركبات المخالفة بعد تجاوبه مع البلاغات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
، "مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.