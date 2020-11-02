، الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا ،

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يبدو أن حجم الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون الأكبر من نوعه منذ أكثر من قرن من الزمان، فعدد الذين صوتوا مبكرًا حتى الآن تجاوز اثنين وتسعين مليون ناخب، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً ، قد صوت أكثر من ثمانية وخمسين مليونًا منهم عبر البريد، فيما صوت بشكل شخصي في مراكز الاقتراع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليونًا.
وبلغت نسبة المقترعين حتى الآن 65 % من عدد المصوتين في انتخابات 2016.
وعشية انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترامب وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن ترامب يبقي على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض.
وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس الجمهوري ثابتًا نسبيًا في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة كورونا، ويتقدم بايدن على ترامب بنسبة 51 بالمائة مقابل 43 بالمائة في أحدث استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في 27 و29 أكتوبر.
لكن ترامب لا يزال قريبًا من بايدن فيما يكفي من الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 270 واللازمة للفوز بولاية ثانية، حيث تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز/ إبسوس أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا.
ويتخلف ترامب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا وتسع في كل من ميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت في التصويت الشعبي.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 01:23 AM
نسبة المقترعين بلغ حتى الآن 65 % من عدد المصوتين في انتخابات 2016الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا
يبدو أن حجم الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون الأكبر من نوعه منذ أكثر من قرن من الزمان، فعدد الذين صوتوا مبكرًا حتى الآن تجاوز اثنين وتسعين مليون ناخب، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً ، قد صوت أكثر من ثمانية وخمسين مليونًا منهم عبر البريد، فيما صوت بشكل شخصي في مراكز الاقتراع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليونًا.
وبلغت نسبة المقترعين حتى الآن 65 % من عدد المصوتين في انتخابات 2016.
وعشية انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترامب وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن ترامب يبقي على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض.
وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس الجمهوري ثابتًا نسبيًا في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة كورونا، ويتقدم بايدن على ترامب بنسبة 51 بالمائة مقابل 43 بالمائة في أحدث استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في 27 و29 أكتوبر.
لكن ترامب لا يزال قريبًا من بايدن فيما يكفي من الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 270 واللازمة للفوز بولاية ثانية، حيث تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز/ إبسوس أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا.
ويتخلف ترامب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا وتسع في كل من ميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت في التصويت الشعبي.
، الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا ،
المصدر : الخليج 365
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