شكرا لمتابعة خبر عن " العنف الأسري " يتدخل لحماية فتاة معنفة على يد والدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، مباشرته لحالة فتاة معنفة على يد والدتها، مؤكدًا أنه تم توفير الحماية اللازمة لها وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
وكانت فتاة قد نشرت معاناتها من تعرضها للتعنيف على يد والدتها، قائلة: " ما كنت متوقعة أن بيوم بتجي عندي الشجاعة إني أتكلم عن اللي يصير معي " .
وتابعت: " أنا نجلاء، أمي دائما تعنفني وتخنقني، بشكل مستمر، كرهت كل شيء، وحاولت أنهي حياتي، بس فشلت " .
وأضافت: " قررت أعطي حياتي فرصة، وأطلب المساعدة، أتمنى أقدر أوصل صوتي " .
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