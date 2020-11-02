شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تساقط كثيف لحبات البرد في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد محافظة القريات، موجة أمطار غزيرة، مصحوبة بحبات كثيفة من البرد.

ووثق مقطع فيديو تساقط كثيف لحبات البرد، واختراقها لمنزل مواطن عبر النوافذ والأبواب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على كل من: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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يذكر أن أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات، قد فعلت خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات الليلة.

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