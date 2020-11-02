شكرا لمتابعة خبر عن " الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صرح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.
وقال الشلهوب:" إننا نشهد حالياً بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات ".
وشدد على أن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، قائلا: " على كل منا مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته ".
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