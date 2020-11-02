أمر هام جداً للجميع بما يخص تطبيق #توكلنا

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أكدت الجهات المختصة على إعتماد إستخدام تطبيق (توكلنا) في إثبات خلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا في الجهات الحكومية والخاصة.
ونصت الموافقة بناءاً على الأمر السامي إعتماد “توكلنا” ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في أماكن العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البروتوكولات الوقائية البلدية والخاصة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام وكذلك مزاولة رياضة المشي.
وأوصت كافة الجهات الحكومية والخاصة بالاكتفاء باستخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الشخص من الإصابة، وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية لإثبات ذلك و لتحميل التطبيق على أجهزة الجوال .
انقر هنا للاندرويد
انقر هنا للايفون
انقر هنا للهواوي
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