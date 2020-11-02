بالصور.. حادث تصادم سيارتين في الباحة يصيب 4 أشخاص

صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 19:25 مساء اليوم الأحد، بالمندق مفرق عويرة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال وعند وصول الفرق اتضح وجود 4 إصابات «إصابة خطيرة وإصابة متوسطة» تم التدخل إسعافيًا لهما ونُقلوا عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابتين نقلهما إسعاف الدفاع المدني.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية «997» عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق اسعفني عبر الأجهزة الذكية وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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