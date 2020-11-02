بإحدى الاستراحات في محافظة العقيق..
تمكّنت شرطة الباحة، من تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق، مؤكدة تطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع من حضر.
صرّح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد، اليوم الأحد، قائلًا: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق؛ دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسئول عن التجمع المخالف.
وأفاد المتحدث، أن المسؤول عن هذا التجمع «هو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر».
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية بالباحة.. والعقوبة لجميع المشاركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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