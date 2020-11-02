مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الصحي للسفر الآمن

حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد جاء الحصول على شهادة الاعتماد تلك، بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات المطار، وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي؛ لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي، والتعافي في أعقاب جائحة كورونا المستجد.

وجاءت الشهادة أيضًا، في ضوء توصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO؛ لإعادة تشغيل الطيران، ووفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

وشملت عملية التقييم تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع مرافقه، مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات ومواقف السيارات، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق كاونترات الجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرة.

إضافة إلى توافق جسور صعود الركاب والسوق الحرة، والأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة وخروج القادمين، كما أخذ التقييم في الاعتبار المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة وسلامة العاملين والجهات العاملة به.

Advertisements

ويأتي حصول المطار على هذا الاعتماد المهم، نتيجة ثمرة التنسيق العالي بين الجهات المختصة والجهات العاملة بالمطار منذ بداية جائحة كورونا المستجد؛ لإعطاء الأولوية للصحة والسلامة في عمليات المطار اليومية، وتعزيزًا للالتزام المستمر بصحة وسلامة المسافرين وموظفي المطار والمجتمع.

ويعد هذا اعترافًا دوليًّا بكفاءة جميع التدابير الاحترازية التي تم تنفيذها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب العمل الجماعي المميز بين جميع الجهات العاملة به، تحت إشراف ودعم مستمر من الهيئة العامة للطيران المدني، والجهات المختصة؛ لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

اقرأ أيضًا:

دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتخفيف أعراض كورونا