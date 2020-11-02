وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله العمري، أنّ فعاليات هذا المعرض تأتي امتدادًا لأنشطة البرنامج الوطني لترشيد المياه "قطرة" وتزامنًا مع مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء التي أطلقها صاحب السموّ الملكي أمير منطقة عسير في شهر يونيو من هذا العام تحت شعار "بالترشيد نزيد". ويشكل المعرض رافدًا وقيمة مضافة لما من شأنه تعزيز الوعي بالأمن المائي.
كما أوضح أن مبادرة البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة" تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير السلوكيات المجتمعية في هذا الإطار، ودعم استخدام الأدوات الصحية المرشّدة، التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه. مشيرًا إلى أن تفاعل فئات المجتمع يعد عاملًا مهمًا للوصول إلى قطف ثمار هذا الترشيد، وتعزيز مفاهيم الوفر المائي، والحفاظ على هذه الثروة، داعيًا جميع العملاء الكرام إلى تحديث بياناتهم، والاطلاع بشكلٍ شهري على معدلات الاستهلاك، والرسائل التنبيهية عن زيادة معدلات الاستهلاك من خلال فرع الشركة الإلكتروني (e.nwc.com.sa) والذي سيمكنهم من تنفيذ كافة الخدمات التي يرغبون بها على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مياه عسير تنظم معرضا لترشيد الاستهلاك بأبها ضمن مبادرة بالترشيد نزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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