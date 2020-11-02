البريد يطلق مسابقة خلي طابعك طابعنا لـG20

أطلقت مؤسسة البريد السعودية مسابقة "خلّي طابعك.. طابعنا" لتصميم طابع مجموعة العشرين، وذلك للاحتفاء الرمزي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المنعقد للمرة الأولى على أرض المملكة يومي 21-22 نوفمبر 2020. وتتكون فئات المسابقة للمسابقة من 4 فئات تضم: تمكين الانسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وقد شهدت اقبالاً جماهيرياً وتفاعلاً فنياً كبيراً من قبل العديد من التشكيليين في المملكة، حيث عكست الطوابع جملة من المرتكزات الوطنية والمعطيات التنموية الرائدة التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ورصدت مؤسسة البريد السعودي لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي أطلقتها أواسط شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة شهرين جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال لكل فائز في أي من قطاعاتها فيما رأت اللجنة استبعاد الجائزة الرابعة لعدم مطابقة الشروط لأي من المتسابقين وتم اعتماد الطابع الرابع من اللجنة وهو عبارة عن دمج للمشاركات الثلاث الفائزة. وتعزو مؤسسة البريد السعودي سر الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" للمرونة القصوى التي تحلت بها آلية الاشتراك الإلكتروني في المسابقة، والتي خولت العديد من المشتركين حول المملكة للتنافس على جوائزها القيمة، هذا إلى جانب الطابع الاحتفالي التشويقي الخاص والمميز للمسابقة، الذي سُيعلن من خلاله أسماء الفائزين الثلاثة على مستوى المملكة، مع التعرف على أبرز الدوافع الملهمة التي قادتهم نحو تصاميمهم المبدعة تلك.

في سياق متصل، أوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الطوابع الفائزة في مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية، الأمر الذي يشكل ميزة إضافية للمسابقة تتواكب وأهمية الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز الذي تشهده المملكة للمرة الأولى على أراضيها.