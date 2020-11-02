ورصدت مؤسسة البريد السعودي لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي أطلقتها أواسط شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة شهرين جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال لكل فائز في أي من قطاعاتها فيما رأت اللجنة استبعاد الجائزة الرابعة لعدم مطابقة الشروط لأي من المتسابقين وتم اعتماد الطابع الرابع من اللجنة وهو عبارة عن دمج للمشاركات الثلاث الفائزة. وتعزو مؤسسة البريد السعودي سر الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" للمرونة القصوى التي تحلت بها آلية الاشتراك الإلكتروني في المسابقة، والتي خولت العديد من المشتركين حول المملكة للتنافس على جوائزها القيمة، هذا إلى جانب الطابع الاحتفالي التشويقي الخاص والمميز للمسابقة، الذي سُيعلن من خلاله أسماء الفائزين الثلاثة على مستوى المملكة، مع التعرف على أبرز الدوافع الملهمة التي قادتهم نحو تصاميمهم المبدعة تلك.
في سياق متصل، أوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الطوابع الفائزة في مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية، الأمر الذي يشكل ميزة إضافية للمسابقة تتواكب وأهمية الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز الذي تشهده المملكة للمرة الأولى على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر البريد يطلق مسابقة خلي طابعك طابعنا لـG20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.