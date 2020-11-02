السعودية اليوم / مصر تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالةً من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 103 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالةً.

// انتهى //

01:41ت م

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القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 12 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالةً من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.وكشف عن خروج 103 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالةً.// انتهى //01:41ت م0238

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