السعودية اليوم / 430 ألف ريال مقابل 3 شواهين اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي



الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

يواصل اليوم مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم, حركته التجارية عبر ببيع ثلاثة شواهين بقيمة 430 ألف ريال.

وكانت البطاقة الأولى على "فرخ شاهين" طرح المحاني "شمال الطائف" للطاروحين باجد مناحي العتيبي وطلال مناحي العتيبي، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1050 جراماً، وظفر به سعد بن ملوح السلطان بعد أن دفع للحصول عليه 145 ألف ريال.

واتسمت المنافسة على بطاقة المزاد الثانية بالحماس والإثارة، بعد أن افتتح السوم بـ 111 ألف ريال على "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروح سعود سالم الجحدلي، بعرض 16 إنشًا وطول 15 إنشًا، فيما بلغ وزنه 1100 جراماً، واستمرت المزايدة عليه أكثر من نصف ساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بقيمة 225 ألف ريال.

واختتم المزاد على "فرخ شاهين" طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد سعيد الحويطي، بعرض 15 وربع إنش، وطول 15 ونصف إنش ووزن 960 جراماً، وبيع لطارق عرقسوس مقابل 60 ألف ريال.

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23:58ت م

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