السعودية اليوم / فرنسا تسجل 46290 إصابة جديدة بكورونا مع تواصل ارتفاع أعداد المصابين بالعناية المركزة



باريس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت فرنسا 46290 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنه تم تسجيل 46290 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1413915 منذ بدء الجائحة.

وأضافت أنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37019.

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة وقد وصل إلى 2605 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 17450 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.

وفرضت فرنسا يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.

// انتهى //

23:28ت م

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باريس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجّلت فرنسا 46290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و413 ألفاً و915 حالةً.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنه تم تسجيل 46290 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1413915 منذ بدء الجائحة.وأضافت أنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37019.هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة وقد وصل إلى 2605 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 17450 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.وفرضت فرنسا يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.// انتهى //23:28ت م0229

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