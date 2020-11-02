السعودية اليوم / إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز عتبة 1.78 مليون



أديس أبابا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

اعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد إصابات فيروس

وأوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر المارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعافي.

وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.

// انتهى //

23:28ت م

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أديس أبابا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واساعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.وأوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر المارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعافي.وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.// انتهى //23:28ت م0228

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