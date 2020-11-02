السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي



رفحاء 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم، حملة تفتيشية ميدانية على أماكن بيع الحطب في محطات الوقود وبعض المحالّ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من خلوها من الحطب المحلي والتنبيه عليهم بعدم بيعه أوعرضه حفاظاً على الغطاء النباتي.

وأوضح مدير مكتب البيئة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الأشجار المحلية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة،حاثّاً المواطنين على التعاون والإبلاغ عن كل من يهدد البيئة سواء بالاحتطاب الجائر أو غيره.

وأكد الخريجي استمرار الجولات الرقابية على جميع مراكز البيع والتوزيع،وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته،مثمناً الجهود التي تقوم بها الفرق المختصة.

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22:21ت م

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