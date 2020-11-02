السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 15 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,105,230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229,932 حالة وفاة.

// انتهى //

22:00ت م

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واشنطن 15 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,105,230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229,932 حالة وفاة.// انتهى //22:00ت م0214

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