السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة حائل تنظم فعاليات الشهر العالمي للجودة



حائل 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

نظمت كلية الهندسة بجامعة حائل ممثلة في برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة، اليوم، فعاليات الشهر العالمي للجودة تحت شعار "إحداث القيمة للعميل"، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك توصيات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الجودة بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز لدى طلاب الكلية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والقيادات في المنظمات الحكومية والخاصة.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي أن برنامج الفعاليات يستمر أربعة أسابيع، تشمل الجلسة الأولى كلمة لأحد الخبراء الوطنيين في مجال الجودة، ثم عرض لتجربة أحد خريجي برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة المتميزين وكذلك محاضرة لأحد أعضاء هيئة التدريس في برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة بكلية الهندسة.

وأضاف الدكتور الغامدي أن كلية الهندسة تهدف من خلال فعاليات هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الجهات والمنظمات لمفاهيم الجودة من أجل إحداث القيمة وتحقيقها، من خلال تنمية الموارد البشرية في مجال الجودة بما يؤهلها لتحقيق الوصول إلى الريادة والعالمية في المنتجات والخدمات.

// انتهـى //

21:56ت م

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