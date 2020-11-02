السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 162 إصابة جديدة بكورونا



أبوجا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 162 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 62 ألفاً و 853 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي.

// انتهى //

21:50ت م

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أبوجا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 62 ألفاً و 853 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي.// انتهى //21:50ت م0211

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