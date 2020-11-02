السعودية اليوم / إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ٣٢ شخصاً في الجزائر



الجزائر 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

أحبطت وحدات حرس السواحل الجزائرية محاولة هجرة غير شرعية لـ٣٢ شخصاً بمحافظة سكيكدة شرقي الجزائر.

وأوضح بيان المجموعة الإقليمية لحرس السواحل اليوم، بأن وحداتها اعترضت ٣٢ شخصاً في عرض البحر بعد إبحارهم سرياً باتجاه الأراضي الإيطالية، مشيرةً إلى أن أعمارهم تتراوح بين ١٨ و ٥٥ عاماً.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الموقوفين خضعوا للمعاينة الطبية قبل إحالتهم على الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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21:50ت م

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