فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على القريات

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الجوف

وثقت مقاطع فيديو جديدة الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة القريات في منطقة الجوف يوم أمس الأحد.

وأظهرت المقاطع التي التقطها المواطنون البرد الأبيض الذي افترش بعض المناطق والرياح القوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أمس هطول مطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تبدأ الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير الباحة وربما جازان.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطارًا في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد إبريل ومارس، مع استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يوميًّا”.

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