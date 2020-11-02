تحديد مصدر انتشار كورونا والكمامة سر المواجهة

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

في أول دراسة لظهور فيروس كورونا في الأنف والرئتين، كشف علماء جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجليس الأمريكية، أن الفيروس يتكاثر بسهولة في تجويف الفم.

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وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، حلل الباحثون بيانات 5000 مريض كوفيد-19، فتوصلوا إلى أن تجويف الفم وخصوصًا الغدد اللعابية واللسان واللوزتين، أفضل الأماكن لظهور بؤر الفيروس وانتشاره لاحقًا، إذ تزداد فرص الإصابة خلال بلع اللعاب أو دخوله مباشرة للرئتين، كما يزداد خطر انتقال عدواه.

ونصح الباحثون بضرورة ارتداء الكمامات باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية في كبح التفشي، مستندين على أن الأعراض التقليدية الأولية تتمثل في فقدان حاسة الذوق وجفاف الفم لفترة طويلة.



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