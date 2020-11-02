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2020-11-01 6 خطوات لإصدار السجل التجاري متابعات الخليج 365 - الرياض قالت وزارة التجارة: إنه يمكن إصدار السجل التجاري بالدخول عبر رابط الخدمة من الرابط التالي: هنا. وأوضحت التجارة خطوات استخراج السجل التجاري وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاءت كما يلي: – الضغط على أيقونة إصدار سجل – اختيار نوع الاسم التجاري Advertisements – تحديد النشاط – تعبئة بيانات السنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة – تحديد مدة السجل – إرسال الطلب وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟ وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.

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