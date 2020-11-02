، إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف ،

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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.
وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.
وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.
إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعافوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-02
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.
وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.
وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:28 AM
جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.
وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.
وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.
، إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف ،
المصدر : الخليج 365
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