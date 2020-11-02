محمد بن مسعود - الدمام - بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 % والوفيات 0.9 % سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات. خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجِّل 540 إصابة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-01 سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات. Advertisements 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 11:38 PM بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 % والوفيات 0.9 % بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 % والوفيات 0.9 % سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات. ، خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجِّل 540 إصابة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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