، إمارة المدينة: تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقار الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،

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أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه بدءًا من اليوم الاثنين سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أخي المواطن، أخي المقيم، بدءًا من الغد تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهة ثانية، أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الجهات الحكومية كافة بينبع، بما فيها الهيئة الملكية والشركات، ستطالب الموظفين والمستفيدين بتحميل تطبيق "توكلنا" كشرط لدخول المنشأة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
إمارة المدينة: تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقار الجهات الحكومية والقطاع الخاصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-02
أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه بدءًا من اليوم الاثنين سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أخي المواطن، أخي المقيم، بدءًا من الغد تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهة ثانية، أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الجهات الحكومية كافة بينبع، بما فيها الهيئة الملكية والشركات، ستطالب الموظفين والمستفيدين بتحميل تطبيق "توكلنا" كشرط لدخول المنشأة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:29 AM
ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا
أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه بدءًا من اليوم الاثنين سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أخي المواطن، أخي المقيم، بدءًا من الغد تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهة ثانية، أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الجهات الحكومية كافة بينبع، بما فيها الهيئة الملكية والشركات، ستطالب الموظفين والمستفيدين بتحميل تطبيق "توكلنا" كشرط لدخول المنشأة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
، إمارة المدينة: تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول مقار الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
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