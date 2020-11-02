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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليف عبدالله زاهي القرني مديرًا للنشاط الاجتماعي بوزارة التعليم.
ومن جانب آخر، أعرب "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة، وأن يقدم ما يتطلع له أبناؤه وبناته طلاب المدارس.
ويعد "القرني" من القيادات البارزة في إدارة النشاط الطلابي؛ فقد كان مشرفًا للنشاط بتعليم مكة، ثم انتقل إلى العمل بوزارة التعليم مشرفًا عموم النشاط بالوزارة، ليصدر بعدها قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليفه في منصبه الجديد.
"القرني" مديرًا للنشاط الاجتماعي بوزارة التعليمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-01
صدر قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليف عبدالله زاهي القرني مديرًا للنشاط الاجتماعي بوزارة التعليم.
ومن جانب آخر، أعرب "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة، وأن يقدم ما يتطلع له أبناؤه وبناته طلاب المدارس.
ويعد "القرني" من القيادات البارزة في إدارة النشاط الطلابي؛ فقد كان مشرفًا للنشاط بتعليم مكة، ثم انتقل إلى العمل بوزارة التعليم مشرفًا عموم النشاط بالوزارة، ليصدر بعدها قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليفه في منصبه الجديد.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:42 PM
صدر قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليف عبدالله زاهي القرني مديرًا للنشاط الاجتماعي بوزارة التعليم.
ومن جانب آخر، أعرب "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة، وأن يقدم ما يتطلع له أبناؤه وبناته طلاب المدارس.
ويعد "القرني" من القيادات البارزة في إدارة النشاط الطلابي؛ فقد كان مشرفًا للنشاط بتعليم مكة، ثم انتقل إلى العمل بوزارة التعليم مشرفًا عموم النشاط بالوزارة، ليصدر بعدها قرار مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، بتكليفه في منصبه الجديد.
، "القرني" مديرًا للنشاط الاجتماعي بوزارة التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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