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انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة منذ وقت مبكر، تزامناً مع تحذيرات الأرصاد والتوقعات بهطول أمطار على منطقة الباحة وعدد من مناطق المملكة.
وتفصيلاً، شهدت الباحة موجة أمطار استدعت تواجد رجال المرور بالباحة في عدد من النقاط رغم الأمطار، وذلك لتسيير حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيه.
وبث حساب المرور الرسمي صوراً لرجال مرور الباحة أثناء تواجدهم الميداني وقت هطول الأمطار.
شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطارأحمد العبدالله الخليج 365 2020-11-01
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة منذ وقت مبكر، تزامناً مع تحذيرات الأرصاد والتوقعات بهطول أمطار على منطقة الباحة وعدد من مناطق المملكة.
وتفصيلاً، شهدت الباحة موجة أمطار استدعت تواجد رجال المرور بالباحة في عدد من النقاط رغم الأمطار، وذلك لتسيير حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيه.
وبث حساب المرور الرسمي صوراً لرجال مرور الباحة أثناء تواجدهم الميداني وقت هطول الأمطار.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:40 PM
انتشرت الدوريات مبكراً تزامناً مع تحذيرات الأرصاد من الحالة المطرية
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة منذ وقت مبكر، تزامناً مع تحذيرات الأرصاد والتوقعات بهطول أمطار على منطقة الباحة وعدد من مناطق المملكة.
وتفصيلاً، شهدت الباحة موجة أمطار استدعت تواجد رجال المرور بالباحة في عدد من النقاط رغم الأمطار، وذلك لتسيير حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيه.
وبث حساب المرور الرسمي صوراً لرجال مرور الباحة أثناء تواجدهم الميداني وقت هطول الأمطار.
، شاهد.. رجال المرور بالباحة ينظمون حركة السير أثناء هطول الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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