شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المدينة «آمن صحيًا» بشهادة دولية والان نبدء بالتفاصيل

حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي (ACI) ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA).

وجاء حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على الاعتماد، بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي والتعافي في أعقاب جائحة كورونا كوفيد -19- وتوصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإعادة تشغيل الطيران (CART) وأفضل الممارسات في هذا المجال لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

وشملت عملية التقييم تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع مرافق المطار مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات ومواقف السيارات، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق كاونترات الجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرة وجسور صعود الركاب والسوق الحرة، والأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة وخروج القادمين, كما أخذ التقييم في الاعتبار المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة و سلامة العاملين والجهات العاملة في المطار.