نيويورك تايمز: بايدن يتقدم في 4 ولايات حاسمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر استطلاع للرأي قبل يومين من انتخابات الرئاسة أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يتفوق على الرئيس دونالد ترامب في 4 ولايات متأرجحة

وأشار آخر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالاشتراك مع كلية "سيينا كوليدج" قبل انتخابات يوم الثلاثاء، أن بايدن يتفوق على ترامب في فلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وقالت الصحيفة إن تقدم بايدن الواضح في عدد من الولايات، بدعم كبير من الناخبين الذين لم يشاركوا في الانتخابات عام 2016، "يضعه في موقف أقوى مع اقتراب يوم الانتخابات من أي مرشح رئاسي منذ عام 2008 على الأقل".

وعند الحديث بلغة الأرقام، يظهر أن نائب الرئيس السابق بتقدم يفارق طفيف في حدود هامش الخطأ في فلوريدا، لكنه يتقدم بشكل كبير في ولاية ويسكونسن، التي فاز بها ترامب عام 2016 بأقل من 23 ألف صوتا، ونسبة أقل من نقطة مئوية.

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ووفقا للاستطلاع، سجل بايدن في فلوريدا 47٪ مقابل 44٪ لترامب، وفي أريزونا 49٪ مقابل 43٪، وبنسلفانيا 49٪ مقابل 43٪، وويسكونسن: 52٪ مقابل 41٪.

وقالت الصحيفة: "تراجع ترامب الواضح في العديد من الجوائز الانتخابية الكبرى (الولايات) في البلاد يتركه أمام طريق ضيق للحصول على 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة لإعلان الفوز، دون حدوث اضطراب كبير أو خطأ منهجي في استطلاعات الرأي يتجاوز حتى الزلات السابقة في انتخابات عام 2016".

أُجري هذا الاستطلاع للناخبين المحتملين في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وبلغ هامش الخطأ 3.2٪ في ويسكونسن وفلوريدا، و3٪ في أريزونا، و2.4٪ في بنسلفانيا.