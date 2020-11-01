رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بالهدايا وواجب الضيافة

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين القادمين من الخارج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ترحيبًا وحفاوة بهم، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من الخارج.

وتم استقبال المعتمرين في المطار، وتقديم واجب الضيافة لهم وبعض الهدايا التي تعينهم في أداء مناسكهم، من معقمات وكمامات، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك، بالإضافة إلى عددٍ من الكتيبات الإرشادية عن كيفية أداء المناسك وبعض التوجيهات والتعليمات في ما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المسجد الحرام.

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وتأتي هذه المبادرة وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بذل كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات لهم، كما أكملت الرئاسة كافة استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامنًا مع الزيادة المرتقبة للأعداد.





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