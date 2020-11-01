هل البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية؟

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أنه لا يوجد نص في النظام ينص على أن البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية، وبالإمكان الرجوع لجداول المخالفات للتحقق.

جاء ذلك ردًّا من المرور على استفسار في هذا الشأن عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

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وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة

– تأمل المناظر الخارجية

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.



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