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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبه منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مدينة الرياض لرئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقًا لاتفاق الرياض، مؤكدًا دعمه جهود رئيس الوزراء في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تطرق رئيس الوزراء اليمني إلى نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة، وقال: إن إعلانها سيكون خطوة مهمة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 11:31 PM
تناولا نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبه منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مدينة الرياض لرئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقًا لاتفاق الرياض، مؤكدًا دعمه جهود رئيس الوزراء في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تطرق رئيس الوزراء اليمني إلى نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة، وقال: إن إعلانها سيكون خطوة مهمة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.
، في لقائه "عبد الملك".. الرئيس اليمني يؤكد دعمه جهود تشكيل الحكومة الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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