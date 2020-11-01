أهالي الأفلاج يقللون المهور لتسهيل الزواج "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): أعلن أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، عن إطلاق مبادرة "تقنين المهور" رغبةً منهم في تسهيل الزواج وتيسيره. أعلن أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، عن إطلاق مبادرة "تقنين المهور" رغبةً منهم في تسهيل الزواج وتيسيره. أعرب رئيس المركز فلاح الكبرا عن سعادته البالغة بتجاوب الأهالي، مع المبادرة، وفقًا لما ذكرته قناة " الإخبارية ". وأضاف الكبرا أن قبيلته ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية، منها تأسيس صندوق الأسرة وجائزة التفوق العلمي وآخرها تقنين المهور.

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