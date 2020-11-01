شكرا لمتابعة خبر عن حكم اجتماع عدد من القراء لعمل ختمة للميت (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع؛ عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم اجتماع عدد من القراء لعمل ختمة للميت في منزل أحدهم.

وقال "المنيع" عبر برنامج "يستفتونك" إنه لا يجوز التجمع لعمل ختمة للميت، موضحًا أنها بدعة، مؤكدًا على أنه لم يرد عن الرسول أو في القرآن الكريم شيئًا عن هذا الأمر؛ لذلك فهو بدعة ولا ثواب فيه.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن ترك الصلاة من باب جحود وجوبها يعتبر كفرًا بشكل قاطع.