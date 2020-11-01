شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الحج والعمرة " ترفض لمس المعتمرين للكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، مدى إمكانية لمس المعتمرين للكعبة المُشرفة.
وقال "المداح"، خلال لقائه عبر برنامج "ياهلا":" لا نعتقد أن وصول الحجاج للكعبة والحجر الأسود سيكون فكرة سديدة في الوقت الحالي ".
وأضاف :"لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة بعد انتهاء جائحة كورونا "، مشيرًا إلى أن " المبدأ العام في الحجر الأسود هو رغبة الحجاج في تقبيله والتقبيل في الفترة الحالية أصبح خارج الحسابات".
وتابع:" منع المعتمرين من الوصول للكعبة حفاظا على سلامتهم"، مضيفًا:" هناك بعض الممارسات من الأشخاص حتي بعد وضع البروتوكولات الوقائية لو وجدوا فرصة سانحة لهم قد يخالفوها مما يعرضه والآخرين للخطر ".
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