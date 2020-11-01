شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الحج والعمرة " ترفض لمس المعتمرين للكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، مدى إمكانية لمس المعتمرين للكعبة المُشرفة.

وقال "المداح"، خلال لقائه عبر برنامج "ياهلا":" لا نعتقد أن وصول الحجاج للكعبة والحجر الأسود سيكون فكرة سديدة في الوقت الحالي ".

وأضاف :"لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة بعد انتهاء جائحة كورونا "، مشيرًا إلى أن " المبدأ العام في الحجر الأسود هو رغبة الحجاج في تقبيله والتقبيل في الفترة الحالية أصبح خارج الحسابات".

وتابع:" منع المعتمرين من الوصول للكعبة حفاظا على سلامتهم"، مضيفًا:" هناك بعض الممارسات من الأشخاص حتي بعد وضع البروتوكولات الوقائية لو وجدوا فرصة سانحة لهم قد يخالفوها مما يعرضه والآخرين للخطر ".