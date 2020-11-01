شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول الأمطار والبرد بغزارة على القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

شهدت محافظة القريات، اليوم الأحد، هطول غزير لأمطار الخير، في أول حالة مطرية تستقبلها هذا الموسم.

وأظهرت مقاطع فيديو، أكوام البرد التي هطلت على المحافظة، بالتزامن مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.