وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين

تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة..
تفقّد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعًا على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة.
وشاهد آل الشيخ استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.
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