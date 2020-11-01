توضيح حول إمكانية الجمع بين الاشتراك في نظام التأمينات ودعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة موقف الجمع بين الاشتراك في نظام التأمينات ودعم ساند.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، ويتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم، ولن تحسب هذه المدة من خدمة الموظف في التأمينات.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المغردات على الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية: «أنا موظفة منذ ١٣شهر ونزلي تعويض الجائحة ٦ أشهر والحين أدخل على ساند يقولون مدة الاشتراك ٧ أشهر فقط.. لماذا تم حذف ٦ أشهر قعدت فيها؛ بسبب الجائحة شلون بفصل وأخذ الباقي من ساند».

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