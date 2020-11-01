بالفيديو.. «المياه الوطنية» تعلن تغيير رمز سداد الخدمات في تبوك والمدينة المنورة

بداية من اليوم
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تغيير رسوم سداد خدمات المياه في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه بعد انضمام منطقتي تبوك والمدينة المنورة إلى شركة المياه الوطنية، تم تغيير رمز سداد خدمات المياه إلى (138) ابتداءً من 1 نوفمبر 2020م.
وأكدت شركة المياه الوطنية، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، أن قنوات ومنصات تقديم الخدمات ليس بها أي تغييرات نتيجة الدمج وهي الموقع الإلكتروني الرسمي، ومركز الاتصال الموحد 920001744 وللسداد المفوتر 015
ولخدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة 015 اعتبارًا من 31 أكتوبر 2020م، ولتفعيل رمز السداد المفوتر 138، الخاص بشركة المياه الوطنية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، ومن بعد هذا التاريخ يمكن سداد أي فواتير أومديونيات سابقة عن الخدمات المقدمة على رمز 138.
وبعد أي عملية سداد يقوم العميل بتنفيذها، تصل إليه رسالة نصية تؤكد له استلام المبلغ، ولضمان التواصل المباشر وإيصال كل التحديثات التي تهم العميل، يجب عليه تحديث بياناته في الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.
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